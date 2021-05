TimeSplitters-pelisarja tekee paluun. Mainion uutisen vähemmän innostavana puolena on, että uutta julkaisua joudutaan odottamaan vielä pidemmän aikaa.

Pelisarjaa kehittänyt Free Radical Design -studio on muodostettu samalla nimellä uudelleen Deep Silver -studion tytäryhtiöksi. Tiimi koostuu useista entisen Free Radical Designin avainhenkilöistä, mukaan lukien putiikin perustaneista Steve Ellisistä ja David Doakista.

"On uskomatonta vahvistaa, että studio on perustettu ja että meillä on suunnitelma seuraavasta TimeSplitters-pelistä", Ellis kertoo. Tämän konkreettisempaa tietoa ei silti ole tarjolla, sillä varsinaisen kehitystyön odotetaan alkavan vasta muutaman kuukauden kuluttua itse studion perustamistoimien jälkeen. Näin ollen pelikuvaa jouduttaneen odottamaan vielä pidemmän aikaa.

TimeSplitters on räiskintäpelien sarja, jossa pelaajan ohjaamat hahmot matkasivat eri aikakausiin aina villistä lännestä tulevaisuuden robottitehtaisiin. Viimeisin sarjan julkaisu on vuoden 2005 TimeSplitters: Future Perfect.