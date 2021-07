Jack Sparrow ei ole ainoa tuttu näillä vesillä – Sea of Thievesin ilmainen päivitys piilottelee syvyyksissään pelaajille tuttuja viittauksia

Äskettäin julkaistu Sea of Thieves -merirosvoilupelin A Pirate's Life -lisäsisältö tuo seikkailuun kosolti Pirates of the Caribbean -elokuvista tuttua sisältöä. Jack Sparrowin ja kumppanien ohella pelin syövereihin on piilotettu kosolti viittauksia myös erääseen toiseen viihteenmuotoon.

Lienee sanomattakin selvää, että alla oleva teksti sisältää spoilereita Sea of Thieves -pelin A Pirate's Life -lisäriin.

Ethän siis lue pidemmälle, mikäli et halua tietää tätä niin sanottua easter eggiä etukäteen.

A Pirate's Life -päivityksessä päästään nimittäin tutkimaan haaksirikkoutunutta alusta, jonka syövereistä löytyy useampia viittauksia männävuosien Monkey Island -peleihin. On tutulta näyttävää karttaa seinällä ja on useampia viittauksia peleistä tuttuihin hahmoihin, etenkin sarjan päähahmona seikkailevaan Guybrush Threepwoodiin. Tämän kaiken lisäksi alueella soiva sävelmä on myös varsin tuttu.

Videomateriaalia tästä kaikesta saa katsottavaksi ja kuunneltavaksi alta. Lisätietoa äskettäin julkaistusta A Pirate's Life -päivityksestä voi saada tämän uutisen (klik) kautta.

Huomattavaa lienee, että Pirates of the Caribbean -filmit työstänyt Disney omistaa myös oikeudet Monkey Island -peleihin.

