"Meidän täytyy auttaa hänet takaisin voittavalle puolelle" – adressi kerää nimiä Hideo Kojiman huhutun Xbox-pelin peruuttamiseksi

Muun muassa Metal Gear Solid -pelien isänä tutuksi tulleen Hideo Kojiman seuraavan pelin huhutaan olevan Xbox-yksinoikeus, kuten uutisoimme äskettäin. Ajatus ei tunnu kuitenkaan olevan kaikkien mieleen, mikäli tuoretta adressia on uskominen.

Change.org-sivustolle pystyyn pykättyyn vetoomukseen kerätään nimiä, jotta Kojima saataisiin hylkäämään Xbox-suunnitelmat ja että hän palaisi "voittavalle puolelle", jolla oletettavasti tarkoitetaan PlayStationia.

"Kojima on pettänyt uskolliset faninsa. Ahneus on sokaissut hänet. Meidän täytyy auttaa hänet takaisin voittavalle puolelle", kertoo vetoomuksen teksti. "Kaikilla ei ole tarpeeksi hyvää internetiä pelien striimaamiseksi. Kaikilla ei ole tarpeeksi rahaa ostaa uutta konsolia tai rakentaa uutta PC:tä. Ole kiltti, Kojima, älä jätä meitä."

On epätodennäköistä, että addressilla on vaikutusta mihinkään. Tätä kirjoittaessa nimiä on listalle kertynyt vajaa 700, joskin osa on pistänyt puumerkin vetoomukseen vain kommentoidakseen kuinka hölmö koko adressi on.

