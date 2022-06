"Kammottavaksi" kuvailtu Autopsy Simulator ilmestyy tämän vuoden marraskuussa – mukana tarinamoodi

Team17:n julkaisema ja Woodland Gamesin kehittämä Autopsy Simulator julkaistaan näillä näkymin marraskuun aikana.

Ensimmäisestä persoonasta kuvattu kauhukokemus laittaa pelaajan patologin rooliin dissektoimaan ja selvittämään anatomisesti mallinnettujen ruumiiden kuolinsyitä. Lehdistötiedotteen mukaan pelin tapaukset ovat "realistisia tutkimustapauksia" ja niiden "luomisessa on tehty yhteistyötä oikean elämän oikeustieteellisten lääkäreiden kanssa". Myös välineet ja menettelyt ovat lääketieteellisesti autenttisia.

Autopsy Simulator on poikkeuksellisesti sekä simulaattori, että kauhupeli. Vapaan pelaamisen moodissa teräspöydällä pötköttäviä ruumiita voi leikellä mielin määrin tutustuen käytännön patologiaan. Peli sisältää myös itsenäisen psykologisen kauhutarinan, Dead Memoriesin. Lähtöasetelmana on vuoden 1990 New Orleans, jossa henkilökohtaisen tragedian kokenut keski-ikäinen patologi Jack törmää karmeaan mysteeriin liittyen hänen menneisyyteensä.

Marraskuussa ilmestyvä peli julkaistaan tällä hetkellä vain PC:lle.