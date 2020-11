Uuden Wormsin beeta on nyt kaikille avoin – aikaa pelailla viikonlopun yli

Worms Rumble on pelattavissa tänä viikonloppuna. Lisäksi matosota sai uuden trailerin.

Uuden Worms-nimikkeen beeta asettaa tarjolle perinteisen deathmatchin eli kuolemaottelun sekä Last Worm Standing- ja Last Squad Standing -pelitilat. Mukana on myös harjoittelutila, jossa pääsee muun muassa kokeilemaan erilaisia aseita.

Worms Rumble on saatavilla PlayStation 4:lle sekä PC:lle Steamin kautta. Beetatesti kestää maanantaihin kello 10.00 saakka.

Worms Rumble julkaistaan PlayStation 4:llä, PlayStation 5:llä ja PC:llä 1. joulukuuta.