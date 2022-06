The Last of Us -televisiosarjan kuvaukset saatu päätökseensä – Troy Baker ja AShley Johnson mukana, vielä salaisissa rooleissa

The Last of Us oli vahvasti tapetilla taannoisessa Summer Game Fest -lähetyksessä.

The Last of Us sai tapahtumasta kahmalokaupalla lähetysaikaa, kuten uutisoimme jo aiemmin (klik, klik). Pitkään työstetyn HBO:n televisiosarjan tiimoilta saimme tietää, että peleissä Ellietä ja Joelia tulkinneet Ashley Johnson ja Troy Baker ovat myös mukana kuvioissa, vielä salaisissa rooleissa tosin. Sarjassa Ellietä ja Joelia tulkitsevat Bella Ramsey ja Pedro Pascal.

Sittemmin selvisi myös, että The Last of Usin kuvaukset on vihdoin saatu kunnialla pakettiin. Käsikirjoittajana ja tuottajana hääräilevä Craig Mazin kertoi onnelliset uutiset Twitterissä.

Kymmenen jaksoa kattava The Last of Us -sarja nähdään HBO:lla ensi vuoden aikana.