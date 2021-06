: Karibian piraatit tulloo – Jack Sparrow ja kumppanit saapuvat Sea of Thievesiin, vieläpä ilmaiseksi

Sea of Thieves, tuo merirosvoiluun ja seilaamiseen keskittyvä peli, jatkaa porskuttamistaan. Eilisessä E3:n Xbox-presentaatiossa paljastettiin pelin ilmainen A Pirate's Life -päivitys, joka tuo muassaan tukun Pirates of the Caribbean -sisältöä.

Tulevan päivityksen keskushahmona häärii Disneyn merirosvoelokuvista tuttu kapteeni Jack Sparrow, jota filmeissä näytteli Johnny Depp. Pelissä hahmoa ääninäyttelee eri henkilö, mutta ulkoasu lainaa vahvasti Deppiltä.

Microsoftin blogin perusteella luvassa on "viisi uskomatonta tarinaa, jotka on ahdettu täyteen salaisuuksia ja sivutehtäviä". Niiden saattelema kampanja, jonka pelaaminen luonnistuu kuulemma sekä yksin että kokonaisen miehistön kera, vie pelaajansa useampiin merkittäviin paikkoihin sekä Sea of Thieves -pelistä että Pirates of the Caribbean -elokuvista.

Ilmainen A Pirate's Life -lisäri julkaistaan päivämäärällä 22.6. Trailerin tulevasta voi vilaista alta, kun taas keskustelualueemme Sea of Thieves -ketju on tämän linkin takana.