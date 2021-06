Telling Lies -ohjaaja Sam Barlow työstää uutta mysteeriä – Immortality paljastui trailerin kera

Her Story- ja Telling Lies -ohjaaja Sam Barlow julkisti uuden pelinsä nimeltä Immortality.

Immortality kertoo näyttelijä Marissa Marcelin tarinaa. Marissa esiintyi kolmessa elokuvassa, joita ei koskaan julkaistu, ja katosi lopulta jälkeä jättämättä.

Peliä työstävät Barlowin rinnalla kirjoittajat Allan Scott (Queen's Gambit, Don't Look Now), Amelia Gray (Mr. Robot, Maniac) sekä Barry Gifford (Wild at Heart, Lost Highway).

Immortality on määrä julkaista PC:llä vuonna 2022. Future Games Show'ssa paljastetun trailerin voi katsoa alta.