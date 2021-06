: Arvostelussamme viisi tähteä saanut FAR: Lone Sails saa jatkoa – seuraava peli vie vesimassojen armoille

Sveitsiläisen Okomotive-studion FAR: Lone Sails saa jatkoa. Nimen FAR: Changing Tides saanut nimike vie pelaajansa maailmaan, joka on jäänyt massiivisten tulvavesien alle.

Tuotoksen Steam-sivusto kuvailee peliä tunnelmalliseksi purjehdusseikkailuksi, jossa on tunteita herättävä tarina. "Tulvan iskiessä kotimaailmaasi sinun on otettava komentoosi ainutlaatuinen alus ja lähdettävä etsimään uutta kotia", jatkuu kuvailu.

Viime yön E3-presentaatiossa julkistetulla nimikkeellä ei ole vielä julkaisupäivää, mutta oheinen traileri lupailee nimikkeen saapuvaksi PC:lle, PlayStation 4:lle, PlayStation 5:lle, Switchille ja Xbox Series X|S:lle.

Sarjan edellinen osa, FAR: Lone Sails, sai arvostelussamme (klik) viisi tähteä viidestä. Teos sai kehuja muun muassa tunnelmastaan, joskaan tekemisentäyteisimmäksi kokemukseksi ikinä sitä ei voinut kutsua.