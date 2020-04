Kaupungit ja maaseudut uuteen uskoon – toukokuun PlayStation Plus -ilmaispelit ovat selvillä

Toukokuun PlayStation Plus -ilmaispelit ovat nyt selvillä. Tällä kertaa kattaus koostuu kaupungin sekä maaseudun pistämisestä uuteen uskoon.

Ensi kuun tarjonta näyttää seuraavanlaiselta:

Cities: Skylines - PlayStation 4 Edition

Farming Simulator 19

Cities: Skylines - PlayStation 4 Edition on kaupungin rakentamiseen ja ylläpitämiseen keskittyvä nimike. Alun alkaen kotimaisen Colossal Orderin kehittelemä nimike on käännetty konsoleille Tantalus Median toimesta. Arvioimme vuonna 2017 nimikkeen Xbox One -version kolmen tähden arvoiseksi, mainiten tekstissä muun muassa hitusen takkuilevat kontrollit.

Farming Simulator 19 asettaa pelaajansa farmarin saapikkaisiin. Tehtävänä on muun muassa pitää huolta maatilan eläimistä, kasvattaa viljaa sekä huristella Valtran traktoreilla. Farmia päästään muovaamaan joko yksin tai verkon välityksellä muiden pelaajien kanssa.

Nimikkeet saapuvat tarjolle päivämäärällä 5.5., jolloin huhtikuun pelit poistuvat tarjonnasta.