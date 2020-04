Nintendo eShopissa jättimäinen QubicGames-alennusmyynti – tuotosta siivu hyväntekeväisyyteen

Julkaisija QubicGames pyöräytti käyntiin Nintendo Switch -pelien alennusmyynnin.

Lähes kuukauden kestävä alekampanja juhlistaa QubicGamesin kuusitoistavuotissyntymäpäivää. Kaksikymmentä prosenttia myyntituloista lahjoitetaan taistelulle COVID-19:ää vastaan. Tuotoilla rahoitetaan esimerkiksi tarvikkeiden hankintaa ja lääketieteellistä tutkimusta.

Alennusmyynti tapahtuu kahdessa osassa: Ensimmäisellä viikolla eli 29. huhtikuuta – 5. toukokuuta on tarjolla Robonauts tai Geki Yaba Runner Anniversary Edition vain 99 sentillä. Jos ostat kyseiset pelit, tai satut jo omistamaan ne, avaat pitkän listan alennettuja nimikkeitä (luettelo uutisen lopussa). Toisella viikolla, 6. toukokuuta – 26. toukokuuta, alennusmyynti avautuu myös niille, jotka eivät omista kumpaakaan aiemmin mainituista Switch-nimikkeistä. Tällöin hinnat eivät ole aivan niin huokeat kuin lähdössä, mutta osa tuotosta jaetaan edelleen hyvään tarkoitukseen.

Lisäksi alennettuun hintaan voi hankkia HyperParasite -ammuskelun ja avaruusstrategiapeliTharsisin.

QubicGames kehottaa myös kurkkaamaan sivustolleen 2.–5.5. erityislahjojen merkeissä.

Ostamalla tai omistamalla Robonautsin tai Geki Yaba Runner Anniversary Editionin avaat seuraavat Nintendo Switch -pelialet:

