Seuraava Assassin's Creed seikkaillaan Odinin salissa – Ubisoft julkisti Assanssin's Creed Valhallan

Ubisoft julkaisi juuri Assassin's Creed Valhallan virallisen kiusoittelun.

Ubisoft suoratoisti Bosslogicin Assassin's Creed -taidetta noin kahdeksan tunnin ajan. Lopulta pelitalo paljasti seuraavan Assassin's Creed -sarjan nimikkeen – Assassin's Creed Valhallan.

Täyden trailerin maailman ensi-ilta on huomenna 30. huhtikuuta kello 18:00 Suomen aikaa. Voit katsoa sen heti ensimmäisten joukossa Ubisoftin YouTube-kanavalla.

Watch the World Premiere of Assassin's Creed Valhalla April 30th at 8am PDT / 5pm CEST. #AssassinsCreed

— Assassin's Creed (@assassinscreed) April 29, 2020