Käyttöliittymään integroitu Twitch teki paluun Xbox-konsoleihin

Xbox-konsoleiden ja Twitchin yhteistyö on tuoreimman käyttöliittymäpäivityksen jälkeen aiempaa vaivattomampaa.

Twitch-suoratoisto onnistui aiemminkin suoraan konsolin käyttöliittymästä, mutta ominaisuus poistettiin jostain syystä viitisen vuotta sitten. Suoratoisto Twitchiin on toki ollut mahdollista tämänkin jälkeen, mutta aavistuksen hankalasti oman sovelluksensa kautta.

Jo pidempään Insider-jäsenten kokeiltavana olleen Twitch-integraation lupaillaan olevan aiempaa paremmin suunniteltu ja entistäkin helppokäyttöisempi. Suoratoistot voi aloittaa suoraan Capture and Share -tabin kautta. Kunhan tilit on kertaalleen linkitetty, voi lähetyksen pistää tulille samantein. Palvelu on käytössä sekä Xbox Onella että Series S|X:llä.

Lisätietoja Xboxin uutissivulta, täältä.