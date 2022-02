Männävuosien synkkä Zelda-seikkailu on saapunut Nintendo Switch Online -palveluun

Nintendo Switch Online + Expansion Pack -palvelun käyttäjien ulottuville on tänään tuotu lisää pelattavaa The Legend of Zelda: Majora's Mask -seikkailun muodossa.

Kyseessä on yksi Zelda-sarjan synkemmistä osista, joka julkaistiin alun alkaen Nintendo 64 -konsolille vuonna 2000. Pelaajien ja kriitikoiden kehumassa seikkailussa vihreänuttuinen Link päätyy mystiseen Termina-maailmaan, jota uhkaa maan kamaraa alati lähestyvä kuu. Pelin tapahtumat sijoittuvat kolmen lyhykäisen päivän ajalle, mutta hätä ei ole tämän näköinen, sillä pelaajat pystyvät palauttamaan Linkin ensimmäisen päivän alkuun aina tarpeen vaatiessa.

Lisäinfoa Nintendo Switch Online + Expansion Pack -palvelusta voi lukea viimevuotisesta katsauksestamme (klik). Viime kuun lisäykset palveluun olivat kaksi EarthBound-roolipeliä sekä niin ikään Nintendo 64:lle aikoinaan julkaistu Banjo-Kazooie-tasoloikka.

Uutisen nostokuva on peräisin vuonna 2016 julkaistusta fanifilmistä, jonka voi katsoa tämän linkin kautta.