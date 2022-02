Lähes parinkymmenen vuoden putki näyttäisi päättyvän: Call of Duty -pääsarjan huhuillaan viettävän välivuotta 2023

Call of Duty -sarjan huhuillaan skippaavan vuoden 2023, vihjailee Bloombergin Jason Schreier.

Vuotuista julkaisutahtia porskuttanut Call of Duty saanut uuden osan aina vuodesta 2005 ja Call of Duty 2:sta saakka. Nyt vuodelle 2023 uumoillun osan huhuillaan siirtyvän, kiitos edeltäjiään selvästi heikommin menestyneen Call of Duty: Vanguardin. Tämä kyseinen lykkäyspäätös ei kuuleman mukaan liity millään tapaa Microsoftin ja Activision Blizzardin kauppoihin.

Ensi vuoden aikana on kuitenkin tarkoitus julkaista jonkinmoinen ilmaispelattava Call of Duty – kenties aiemmissakin huhuissa pyörinyt uusi Warzone-räiskintä. Kyseisen projektin peräsimessä olisi Treyarch.

Vuoden 2022 loppupuolelle ajoittuva Call of Duty puolestaan jatkaa 2019 käynnistynyttä Modern Warfare -saagaa.