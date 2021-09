Kiinan hallitus rajoittaa nuorten verkkopeliajan kolmeen tuntiin viikossa

Kiinan Kansallinen lehdistö- ja julkaisuhallinto on asettanut verkkopelaamista rajoittavan säännöstön, jolla on tarkoitus torjua peliriippuvuutta ja muita pelaamisesta aiheutuvia haittoja.

Pelaamista ja muuta online-toimintaa valvova viranomainen on määrännyt, että alle 18-vuotiaat nuoret voivat osallistua verkkopeleihin vain klo 20-21 perjantaisin, lauantaisin, sunnuntaisin sekä kansallisina vapaapäivinä. Tämä kiristää vuodelta 2019 peräisin olevaa määräystä, joka salli 90 minuuttia peliaikaa arkisin ja kolme tuntia vapaapäivinä.

Samalla verkkopeleihin rekisteröityminen muutetaan todellisen nimen käyttöön perustuvaksi, eikä peleihin osallistuminen rekisteröitymättä enää onnistu.

Hallinnon edustajan kommentin mukaan "useat vanhemmat ovat olleet huolestuneita siite, miten peliriippuvuus on vaikuttanut lasten ja nuorten opiskeluun sekä näiden fyysiseen ja psyykkiseen terveydentilaan". Myös yhteiskunnallisten ongelmien torjunta on nähty yhdeksi tärkeäksi tavoitteeksi.

Peliyhtiö Tencent on ilmoittanut kannattavansa rajoituksia, ja on aloittanut niiden teknisen toteutuksen. Vaikka Tencentin asiakaskannasta alle 16-vuotiaiden osuus on vain vajaat kolme prosenttia, yhtiön markkina-arvo putosi muutamassa tunnissa julkilausuman jälkeen yli 36 miljardia euroa.