Nyt on virallista tietoa: syyskuun PlayStation Plus -ilmaispelit paljastettiin kaikelle kansalle

Syyskuun PlayStation Plus -ilmaispelit ovat selvillä.

Joitakin päiviä sitten verkkoon vuotanut lista pitää paikkansa, sillä kuukauden kattaus näyttää seuraavanlaiselta:

Overcooked! All You Can Eat (PlayStation 5)

Hitman 2 (PlayStation 4)

Predator: Hunting Grounds (PlayStation 4)

Overcooked! All You Can Eat tarjoaa pelaajilleen mitä mainiointa moninpelaamista. Homman nimenä on joko yksin tai mieluiten maksimissaan neljän pelaajan kesken valmistaa ruoka-annoksia mitä erikoisemmissa ympäristöissä. Peli kokoaa yhteen ensimmäisen ja toisen Overcooked!:n kentät lisäsisältöineen yhteen pakettiin. Overcooked! 2:ta on kehuttu sivustollamme monta, monta, monta ja monta kertaa.

Hitman 2 on vuonna 2018 julkaistu nimike, jossa pelaajat pääsevät matkaamaan ympäri maapalloa pistäen astetta epämiellyttävämpiä kohteita päiviltä. Homman nimenä on suorittaa tehtävät valepukujen, erilaisten varusteiden ja hoksottimien avulla, sillä pyssyt paukkuen ei pitkälle päästä. Arvostelumme (klik) kehui nimikettä ja napautti sille neljä tähteä viidestä.

Predator: Hunting Groundsissa eliittisotilaat lähetetään tutkimaan kadonneen ryhmän kohtaloa, mutta he päätyvät lopulta kamppailemaan elokuvista tutun saalistajan kanssa. Moninpelipainotteinen nimike sai arviossamme (klik) sekä kehuja että moitteita.

Pelit saapuvat tarjolle 7.9. Siihen asti on tarjolla edellisen kuukauden tarjonta.