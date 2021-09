No Man's Sky suuntaa kohti uusia rajaseutuja – jättimäinen Frontiers-päivitys julkaistiin

No Man's Sky on päivittynyt jälleen kerran, tällä kertaa Frontiers-laajennuksen voimin.

Hello Games rummuttaa Frontiers-pakettia vuoden suurimmaksi lisäsisältökokonaisuudeksi. Pelaajat voivat jatkossa rakennella omia siirtokuntiaan lähes päättymättömän universumin eri kolkkiin. Omasta kaupungista voi huolehtia ja sitä kasvattaa rakentamalla uusia rakennuksia ja houkuttelemalla paikalle lisää asukkaita. Frontiers on viitisen vuotta sitten ilmestyneen No Man's Skyn 17. ilmainen sisältöpaketti. Lisätietoja voi lueskella Xboxin uutissivulta, täältä.

No Man's Sky on saatavilla PC:lle sekä Xbox- ja PlayStation-konsoleille.

