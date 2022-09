Klassikkohahmojen oikeudet ovat todellakin vapaata riistaa – Nalle Puh ja Nasu murhaavat tuoreella elokuvatrailerilla oikein olan takaa

Oikeudet Nalle Puhin ja kumppanien käyttämiseen ovat siirtynyt vuoden alusta vapaasti käytettäväksi eli niin sanotusti public domainiin.

Tämä asia tulee varsin selväksi uudella Winnie the Pooh: Blood and Honey -elokuvan trailerilla, joka esittelee katsojille todella erilaisen Nalle Puhin ja Nasun. Liikkuvalla kuvalla lentää veri, päät lakkaavat olemasta ja meno on kauhuelokuvamaisen synkkää. Trailerin voi katsoa alta.

Rhys Frake-Waterfieldin ohjaamassa filmissä nähdään Amber Doig-Thorne, Maria Taylor ja Danielle Scott. Raina julkaistaan trailerin saatetekstin mukaan DVD:lle ja vuokrattavaksi pian.

