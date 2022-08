Syyskuun PS Plus -ilmaispelivalikoima paljastui totutusti jo ennen virallista julkistusta

Syyskuun PlayStation Plus -pelit ovat jälleen valuneet julki ennen virallista julkistusta, tietysti Dealabsin toimesta.

Ilmaisia PS Plus -pelejä tarjotaan tuttuun tyyliin kaikkien kolmen jäsenyystason asiakkaille. Syyskuussa päästään kaahailemaan Need for Speed Heatin pariin, valokuvaamaan TOEM-maailmaan sekä taistelemaan Granblue Fantasy: Versuksen äärelle.

Virallista julkistusta voi odotella linjoille illemmalla tänään, pelit saapuvat ladattavaksi tiistaina 6. syyskuuta.

Alla vielä lueteltuna kaikki pelit ja alustat arvostelulinkkeineen: