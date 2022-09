Syyskuun PS Plus -lisäykset varmistettiin virallisesti – Game Catalog- ja Classics-valikoimat kasvavat jälleen

Sony vahvisti PS Plus -jäsenten syyskuun pelilisäykset.

Ketään ei yllättäne, että Dealabsin eilinen PS Plus -vuoto piti jälleen kutinsa. Tarjolle saadaan siis Need for Speed Heat (PS4), Granblue Fantasy: Versus (PS4) sekä TOEM (PS5). Kolmikko on ladattavissa kaikilla kolmella Plus-jäsenyystasolla.

Extra- ja Premium-jäsenten ulottuvilla olevat Game Catalog -valikoima puolestaan saa roppakaupalla lisäyksiä. Näistä huomionarvoisin lienee vielä kohtuullisen uudenkarhea Deathloop.

Alla olevat pelit saapuvat osaksi Game Catalogia 20. syyskuuta:

Premium-jäsenten Classics-kokoelma puolestaan kasvaa seuraavilla nimikkeillä syyskuun 20. päivä:

Syphon Filter 2 | PS1

The Sly Collection | PS3

Sly Cooper: Thieves in Time | PS3

Bentley’s Hackpack | PS3

Toy Story 3 | PSP

Kingdom of Paradise | PSP

Lisätietoja PlayStation Blog -sivustolta, täältä.