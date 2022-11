Koirasi pääsee pelaamaan omalla konsolilla – ihmisen paras ystävä saa Joipaw-pelikoneen

Joipaw-niminen startup-yritys aikoo julkaista koirille räätälöidyn konsolin.

Ystävysten Dersim Advarin ja Marco Jennyn perustama yritys kehittää koirille sopivia pelejä ja ihan ikioman konsolin niiden pelaamiseen. Kaksikko kuvailee itseään eläinten ystäviksi, pelaajiksi ja tiedemiehiksi.

Pelien joukossa on muun muassa hakkaa-myyrää-haaste ja testi, jossa tutkitaan, pystyykö koirapelaaja valitsemaan, kummalla puolella kuvaa on enemmän kuplia. Koirat käyttävät nenäänsä pelatakseen konsolin kosketusnäytöllä, ja palkinto oikeista valinnoista napsahtaa integroidusta herkkuannostelijasta. Kehitteillä on myös peli, jossa koirat ja ihmiset kilpailevat toisiaan vastaan siilien piikkejä vältellen.

Alun perin koiranpentujen eroahdistuksen ja tylsistymisen ehkäisyyn suunniteltu pelikonsoli tarjoaa Joipawin mukaan koirille myös kognitiivisia hyötyjä. Täten konsolia voitaisiin käyttää vaikkapa koirien dementian ennaltaehkäisyyn.

Joipawin julkaisulle ei ole vielä aikataulua. Parhaillaan työstetään hinnoittelumallia sekä itse konsolille että tilaukselle, joka tarjoaa pelejä.