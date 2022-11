Tom Clancy's Splinter Cell kääntyy BBC:n radiodraamaksi ensi viikolla

Ubisoftin Tom Clancy's Splinter Cell -pelistä tehtiin radiodraama BBC Radio 4:lle.

Kahdeksanosaisessa Tom Clancy's Splinter Cell: Firewall -sarjassa seurataan agentti Sam Fisheriä uudessa tehtävässä, jossa hän "rekrytoi ja kouluttaa seuraavan sukupolven Splinter Cell -operaattoreita Kansallisen turvallisuusviraston salaisen toiminnan osastolle". Radiosovituksesta vastaavat Doctor Whotakin kirjoittanut Paul Cornell sekä Sebastian Baczkiewicz.

Firewallin pääosissa ovat Andonis Anthony (The Archers) itse Sam Fisherinä ja Daisy Head hänen tyttärenään Sarahina. Muita näyttelijöitä ovat Sacha Dhawan (Doctor Who), Will Poulter (Midsommer, Black Mirror) ja Nikesh Patel (Starstruck, The Devil's Hour).

Firewall lähetetään joka perjantai BBC Radio 4:llä 2. joulukuuta alkaen. Vaihtoehtoisesti sarjan kaikki kahdeksan 30-minuuttista jaksoa ovat saatavilla boksina BBC Soundsilla, niin ikään ensi perjantaista alkaen.

