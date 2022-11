The Witcher Remake pistää paljon asioita uusiksi – vihjaillaan sijoittuvan avoimeen pelimaailmaan

The Witcher -klassikon uusioversio näyttäisi laajentuvan huomattavasti aiempaa avoimempaan miljööseen.

Noituri-saagan vuonna 2007 aloittanut The Witcher tarjosi pelaajille kohtuullisen lineaarisen tarinan ilman erityisesti kolmannesta osasta tuttua avointa maailmaa. Remake-lisänimeä totteleva versio näyttäisi pistävän yllättävänkin paljon asioita uusiksi, vihjailee CD Projekt Redin sijoittajille suunnattu presentaatio.

CD Projekt -pomo Adam Kicińskin mukaan The Witcher: Remake tulee hyödyntämään sarjan myöhemmistä osista tuttua teknologiaa. Peli saa presentaatiossa myös houkuttelevan kuvauksen: "Story-driven, single-player open-world RPG - a modern reimagining of 2007's The Witcher" – luvassa lienee siis aiempaa avoimempi maailma The Witcher 3: Wild Huntin tapaan.

Puolalaisstudio Fool's Theoryn kehittämän The Witcher: Remaken julkaisupäivä ja alustat ovat vielä hämärän peitossa.

