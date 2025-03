Kotimainen moottorikelkkasimulaattori Sledders julkaistaan tällä viikolla PC:lle ja konsoleille

Hanki Gamesin Sledders julkaistaan kuluvan viikon torstaina, 20. maaliskuuta.

Sledders ei ole mikä tahansa arcade-kaahailu, vaan sen rummutetaan tarjoavan poikkeuksellisen realistista freeride-kelkkailua. Umpihangessa päästään rälläämään luonnollisesti liikkuvassa lumessa, mihin voi hidastellessa jäädä jopa totaalisesti jumiin. Virallisia kelkkavalmistajiakin on houkuteltu peliin mukaan – näistä on toistaiseksi mainittu Polaris, Lynx sekä Ski-Doo. Koska porukassa on aina hauskempaa, voi yhteisiin sessioihin liittyä peräti 32 pelaajan kesken.

Sleddersin kehitystyö jatkuu vielä julkaisun jälkeenkin, sillä suunnitteilla on niin kelkkoja, ajomaisemia, pelimekaniikkoja kuin kilpailumoodejakin. Kuopiossa majailevalla viiden hengen kehitystiimillä pitelee siis taatusti kiirettä jatkossakin.

Aiemmin PC:n Early Accessissa olleen Sleddersin lopullinen versio julkaistaan samassa hötäkässä myös Xbox Series X|S:lle sekä PlayStation 5:lle.