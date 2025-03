KA-SPLAT! Croc: Legend of the Gobbos -uusioversio päivättiin huhtikuulle

Viime vuonna julkistettu Croc: Legend of the Gobbos -uusioversio on saanut pienten viivästysten jälkeen julkaisupäivänsä.

Loikkailemaan päästään hyvinkin pian, sillä julkaisu koittaa 2. päivä huhtikuuta. Teos julkaistaan PlayStation- ja Xbox-laitteille, Switchille sekä PC:lle GOG.com-palvelun kautta. Hintaa pläjäyksellä tulee olemaan noin 30 euroa.

Alun perin vuonna 1997 julkaistu seikkailu saa tukun moderneja parannuksia, kuten uudistetun grafiikan laajakuvan kera, modernin kamerasysteemin, nykypelaajan käteen sopivammat kontrollit sekä parannellut pelimekaniikat. Mukana on myös Crocipedia – digitaalinen museo, jonka kätköistä löytyy muun muassa konseptitaidetta, alkuperäisiä suunnitteludokumentteja, aiemmin julkaisematonta musiikkia sekä tekijöiden haastatteluja niin ysäriltä kuin nykypäivästäkin.

Argonaut Gamesin uudesta tulemisesta voi lukea lisää lähdelinkistä, täältä.