KonsoliFIN Podcastin seuraava vieras on muusikko ja esikoiskirjailija Samae Koskinen – lähetä kysymyksesi 22.3. kello 10 mennessä!

KonsoliFIN Podcastin seuraava jakso lähestyy, sillä Niko Lähteenmäen vieraaksi saapuu pitkän linjan muusikko, lauluntekijä ja esikoiskirjailija Samae Koskinen!

Koskinen on julkaissut soolourallaan kaikkiaan yhdeksän levyä, ja vuonna 2010 aloittaneen Arkhamin Kirjasto -bändin kanssakin pari EP:tä sekä yhden kokopitkän. Lisäksi mies julkaisi esikoiskirjansa Aina on itketty tänä vuonna. Viime aikaisten edesottamusten lisäksi herran kanssa on tarkoitus keskustella tietenkin myös molemmille rakkaasta harrastuksesta, eli videopeleistä.

Voit lähettää kysymyksesi tämän uutisen kommenttien joukkoon, foorumille ketjussa Kysy KonsoliFINiltä tai somepostauksiimme lauantaihin 22.3. klo 10 mennessä. Jakso julkaistaan myöhemmin viikonlopun aikana!