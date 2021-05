Kotimainen Psyon Games jakaa COVID-19-tietoisuutta pelillisin keinoin

Terveys- ja tiedepeleihin erikoistunut kotimainen startup-yritys Psyon Games jakaa koronatietoisuutta pelillisin keinoin.

Psyon Gamesin Antidote-peli on saanut inspiraationsa legendaarisesta Olipa kerran elämä -animaatiosarjasta. Peliä on kehitetty vuodesta 2017 lähtien erityisesti rokoteviestinnän tarpeisiin, minkä ansiosta nimike on napannut Suomen peliteollisuuden Vuoden Hyötypeli -palkinnon.

Nyt Antidotesta ollaan julkaisemassa COVID-19-versio, vieläpä maailman terveysjärjestö WHO:n tuella. Pelin kampanja on rakennettu WHO:lta saatujen virallisten ohjeistusten pohjalle, yhteistyössä alan asiantuntijoiden kanssa. Myös Suomen ulkomisteriö ja Sosiaali- ja terveysministeriö ovat antaneet projektille täyden tukensa.

Psyon Games pyrkii lanseeraamaan kampanjan ensimmäisissä maissa jo toukokuun aikana, minkä jälkeen sitä laajennetaan globaalisti mahdollisimman moniin COVID-19-tietoisuustyötä kaipaileviin maihin.

Antidote on saatavilla iOS- ja Android-laitteille.