MechWarrior 5: Mercenaries saa pelisarjan historian ensimmäisen ristiinpeluun toukokuun lopulla

Julkaisija Sold Out ja kehittäjä Piranha Games ilmoittivat MechWarrior 5: Mercenariesin saavan alustojen välisen pelimahdollisuuden ensimmäistä kertaa pelisarjan historiassa.

Vuoteen 3015 sijoittuvat palkkasoturirobottikahinat näkivät päivänvalon ensimmäistä kertaa vuoden 2019 lopulla. Laaja ilmainen päivitys saapuu 27. toukokuuta kattaen kaikki MechWarrior 5: Mercenariesin alustat eli PC:n, Xbox Onen, Xbox Seriesin sekä GOG:n. Päivitys lisää yli 30 uutta ja paranneltua ominaisuutta, mukaan lukien kaikkien alustojen välisen ristiin pelaamisen.

Piranha Games ilmoitti myös, että Heroes of the Inner Sphere -laajennuksen voi pelata kokonaan läpi yhteistyötilassa. Lisäksi Microsoft saa yksinoikeudellisen Kobold Hero Mechin PC:lle ja Xboxille.