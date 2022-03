Kotimainen Returnal rohmusi jaetun kärkisijan BAFTA-ehdokkuuksien määrässä

Returnal on rohmunnut BAFTA-peligaalassa eniten ehdokkuuksia It Takes Two'n ohella.

Sekä Housemarquen Returnal että Hazelightin It Takes Two nappasivat ehdokkuuksia peräti kahdeksan kappaletta – kumpainenkin näistä saattaa napata myös vuoden parhaan pelin tittelin. Heti kaksikon jalanjäljissä seuraa seitsemän pystin ehdokas Ratchet & Clank: Rift Apart sekä kuuden kategorian voittoa tavoittelevat Psychonauts 2 ja Forza Horizon 5. Kaikki 16 kategorian ehdokkaat voi katsastaa täältä.

BAFTA-gaala järjestetään huhtikuun 7. päivä.