Square Enix on julkistanut kehittävänsä The World Ends With You rooliseikkailulle jatko-osan NEO: The World Ends With You.

Yhtiö tiedottaa tulevan nimikkeen kertovan edelleen Reaper's Gamesta, johon tällä kertaa on sotkeutunut uusi päähenkilö – Rindo. Hahmoja ja miljöönä toimivaa modernia Shibuyaa voi tarkastella paremmin allaolevalta trailerilta.

NEO: The World Ends With You julkaistaan PlayStation 4:lle ja Nintendo Switchille ensi kesänä.