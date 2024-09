Xboxin ja PC:n Game Pass -palvelut saivat nohevia yllätyslisäyksiä suoraan nousevan auringon maasta

Xbox paljasti yllärilisäyksiä Xbox Game Pass -palveluun Tokyo Game Shown yhteydessä.

Koska Tokyo Game Showsta oli kyse, noudattelivat Game Passiin lisätyt nimikkeet samaa nousevan auringon maan teemaa. Square Enixin Mana-sarjan kaksikko kuuluu liki yleissivistykseen, mutta mielenkiintoisia tapauksia ovat myös Katamari-uusioversio Reroll+ Royal Reverie ja äärimmäisen söpö yhteistyöpulmailu All You Need is Help. Trailereita voi katsella uutisen lopusta.

Lisätietoja Xbox Wire -uutisesta, täältä.