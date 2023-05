Tänään julkaistu The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom kerää ylistystä kautta linjan – Metacritic-keskiarvo huitelee ennätyslukemissa

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom näyttäisi olevan kriitikkoarvostelujensa perusteella huippupeli.

Arvosanakeskiarvoja keräilevä Metacritic on haalinut sivustolleen tätä uutista kirjoittaessa 87 Tears of the Kingdom -arvostelua pelimedialta. Näistä yhtä vaille jokainen ovat positiivisia Metascore-keskiarvon huidellessa paraikaa 96 pisteen hujakoilla. Näiden arvostelujen perusteella näyttäisi siis hyvin vahvasti siltä, että Nintendo onnistuu napakymppiin myös tuoreimman Zelda-seikkailunsa tiimoilta. Arvosanoja voi kaivella tarkemmin Metacriticistä pelin sivulta, täältä.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom on julkaistu tänään perjantaina Switchille.