The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sai odotetun uuden trailerin

Eilisessä Nintendo Direct -lähetyksessä paljastettiin uusi traileri tulevasta The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom -seikkailuista.

Pari minuuttisessa trailerissa nähdään melko synkältäkin näyttäviä maisemia tutussa Hyrulen kuningaskunnassa. Linkin uusia kykyjä esitellään myös, niin maan päällä taivasalla. Trailerin perusteella tarjolla on ainakin erilaisia kulkuneuvoja helpottamaan vaellusta avoimessa pelimaailmassa. Uuden trailerin voi katsastaa uutisen lopusta.

Samalla paljastettiin tulevan pelin keräilijäversio. Mukana tulee fyysisen pelin lisäksi erilliset metallikannet, taidekirja, neljän pinssin setti ja metallinen juliste. Julkaisupäivänä myyntiin saapuu erikseen myös uusi Link-amiibo.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom julkaistaan 12. toukokuuta Nintendo Switchille.