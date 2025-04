KonsoliFIN Podcast #219 – Ihana Pedro, sininen prinssi ja keväinen fiilis!

Kesäaika, kevätaurinko ja Leskisen Petrin paluu: siitä on tuorein KonsoliFIN Podcast -jakso tehty! Juontajana toimii tuttuun tapaan Niko Lähteenmäki.

Petrin kanssa puhuttiin viimeksi Switch 2 -ensipaljastuksista, ja sittemmin uutta tietoa on selvinnyt aimo annos enemmän. Huhtikuun alussa esitetty tunnin Direct-lähetys sekä myöhemmät tiedotteet kattoivat käytännössä vastaukset useimpiin kysymysmerkkeihin, joten castilaiset kokosivat yhteen nippuun julkaisupelit sekä tähän mennessä julkistetut teokset, hintatiedot pelikohtaisine päivityksineen ja paljon muuta. Lisäksi castilaiset paljastavat, onko osta-nappia jo mahdollisesti painettu.

Muita aiheita ovat muun muassa Pelaaja-lehden hautajaiset, varjojulkaistun The Elder Scrolls IV: Oblivion Remasteredin tarpeellisuus sekä Ghost of Yōtein ja DOOM: The Dark Agesin ennakkohype. Ja pakkohan se oli myös nostaa esiin taannoin vahvistettu OutRun-elokuva, jonka ohjaajana ja tuottajana toimii näyttävistä efektiräjähdyksistä tuttu Michael Bay.

Mediakörnerissä puhuttaa erityisesti häikäisevän vangitseva ja kehuja kerännyt Adolescence sekä The Last of Us -sarjan kaksi ensimmäistä jaksoa kakkoskaudelta (spoilerivaroitus mainitaan, kun sen aika on). Niko on puolestaan katsonut jälkijunassa Alien Romuluksen, House of the Dragonin tähänastiset jaksot sekä pitkästä aikaa ensimmäisen Terminatorin, kun taas Petri kävi katsomassa Sinnersin ja A Minecraft Movien.

Peliosastolla hehkutetaan Hazelightin tuoreinta co-op-kokemusta eli Split Fictionia ja fiilistellään vanhaa kunnon Wonder Boy: The Dragon's Trapia. Lisäksi Petri kertoo, miksi just SINUN pitäisi kokeilla tuoretta puzzle-ilmiötä eli Blue Princeä. Osittain tästä syystä johtuen jäsen P on palannut myös omiin lohturuoka-peleihinsä, eli The Witnessiin, FEZiin ja Insideen. Tällä viikolla ilmestynyt, häikäisevän upea Clair Obscur: Expedition 33:kin saa sekin kunniamaininnan, ja jopa normaalisti roolipelejä välttelevä Petrikin on päättänyt sen ladata kokeiluun Game Passin kautta.

