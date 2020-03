Legendaarinen brittikomedia The Fast Show tekee yhden erikoisjakson mittaisen paluun

Kultaisella 90-luvulla ikonisia one-linereita viljellyt The Fast Show – Suomessa Ruuvit löysällä – tekee paluun.

Yhden jakson mittainen The Fast Show: Just A Load Of Blooming Catchphrases tuo parrasvaloihin Paul Whitehousen, Arabella Weirin, John Thomsonin, Charlie Higsonin, Mark Williamsin sekä Simon Dayn. Tarkoituksena on haastatella kööriä, joka saapuu juttutuokiolle legendaarisina hahmoinaan – ja näitähän sitten riittääkin. Mainitsemisen arvoisia ovat ainakin talonmies Ted aristokraattisen Ralph-isäntänsä kera, kovasti suitsutteleva räätälikaksikko, hämärä autokauppias Swiss Toni ja pahasta yskästä kärsivä juontaja Bob Fleming.

Loppuvuodesta ilmestyvälle The Fast Show: Just A Load Of Blooming Catchphrasesille on uumoiltu noin kahden tunnin kestoa.