Horizon Zero Dawn saapuu PC:lle tänä kesänä

PlayStation Worldwide Studion johtaja Herman Hulst vahvisti Horizon Zero Dawnin PC-julkaisun.

Avoimeen post-apokalyptiseen maailmaan sijoittuva seikkailu on saatavana Steamissa myöhemmin tänä kesänä. Hulst lupaa Guerrilla Games -studion ohjaajien antavan lisätietoa lähitulevaisuudessa. Hän kuitenkin muistuttaa, ettei yhden AAA-nimikkeen julkaiseminen PC:llä suinkaan tarkoita kaikkien PlayStation-pelien seuraamista perässä.

Horizon Zero Dawnin Steam-pelisivu on jo ilmestynyt. Complete Edition tarjoaa peruspelin lisäksi The Frozen Wilds -laajennuksen sekä erilaisia asuja ja jousia. Katso tarkempi sisältö Steamista.

Toimintaseikkailu Horizon Zero Dawn julkaistiin PlayStation-yksinoikeuspelinä helmikuussa 2017.

Horizon Zero Dawn Complete Edition for PC is coming to Steam this summer!https://t.co/8aUMR0dNTF pic.twitter.com/Ob1OhJMVM2 — Guerrilla (@Guerrilla) March 10, 2020