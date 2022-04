Little Witch in the Woods -taikaseikkailu päivättiin PC:lle –  Ellie-noitaan tutustutaan jo ensi kuussa

Little Witch in the Woods saa Early Access -julkaisun ensi kuussa.

Kehittäjä Sunny Side Up tuo Little Witch in the Woods -taikaseikkailun PC-pelaajien ulottuville toukokuun 16. päivänä. Ellie-noidan jokapäiväiseen elämään, kuten materiaalien keräämiseen, taikajuomien luomiseen ja noitien opaskirjan täyttämiseen keskittyvä peli saapuu ensin Early Access -vaiheessa. Täyttä julkaisua PC:llä sekä Xboxilla voi odotella tapahtuvaksi ensi vuoden puolella.

Early Access -julkaisu sisältää prologin ja ensimmäisen luvun eli noin viisi tuntia sisältöä. Lopullinen julkaisu puolestaan sisältää prologin, kolme lukua ja lopun eli kokonaisuudessaan noin 20 tuntia sisältöä.