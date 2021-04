Etelä-Korealainen kehittäjä Sunny Side Up paljasti Little Witch in the Woodsin julkaistavan Steamin ​​Early Access -pelinä tänä vuonna.

Early Access -versio sisältää tarinan alun ja pelin ydinsisällön. Kokeiltavana ovat kaksi päätarinaa, tavattavana yli seitsemän hahmoa, tutkittavana kaksi eri aluetta ja löydettävänä yli kymmenen eläintä ja kasvia. Myös rohtojen kokkailuun saa tutustua.

Noidan oppiin pelaajan asettavan indieseikkailun täysversio julkaistaan ​​vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla.