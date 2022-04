Kazunori Yamauchi kisoittelee Gran Turismo 7:n autolisäyksillä – kolme uutta menopeliä tulossa ensi viikolla

Gran Turismo 7:n tuottaja Kazunori Yamauchi kiusoittelee pelin tulevilla autolisäyksillä.

Teknisten huolien ja vihastuneiden pelaajien riivaaman alkutaipaleen kokenut Gran Turismo 7 on saamassa tulevalla viikolla päivityksen. Yamauchi on liittänyt tätä koskevan Twitter-viestinsä kylkeen kuvan, jossa on nähtävissä kolmen eri menopelin silhuetit. Voisi siis olettaa, että kolmikko saapuu peliin huhtikuun 25. päivälle ajoittuvan serverihuollon yhteydessä – toivoa sopii, että päivitys menee katastrofaalista viime kertaa paremmin.

Polyphony Digitalin Gran Turismo 7 on saatavilla PlayStation 4:lle ja PlayStation 5:lle. KonsoliFINin arvostelun voi lukea täältä.

Lisää aiheesta: