Logic lopetti räppäämisen, mutta teki miljoonasopimuksen Twitchin kanssa

Logic on solminut seitsemännumeroisen suoratoistosopimuksen yksinoikeudella Twitchin kanssa.

30-vuotias räppäri Logic eli Sir Robert Bryson Hall II ilmoitti lopettavansa musiikkibisneksen vain kolme päivää sitten. Hän kertoi julkisuudessa haluavansa keskittyä isänä olemiseen. No Pressure -albumi julkaistaan 24. heinäkuuta ja sen on tarkoitus jäädän Logicin rap-uran viimeiseksi.

Nyt sama mies on paljastanut paiskanneensa kättä Twitch-suoratoistopalvelun kanssa yksinoikeudellisesta sopimuksesta, joka takaa kohtuulliset lisätulot entiselle artistille.

"I'm not this rapper guy, man", Logic toteaa ja jatkaa: "Olen vain nörtti. Rakastan videopelejä. Olen siunattu miljoonilla faneilla ja seuraajilla. Joten se (Twitch) on loistava kumppanuus."

Logicin striimikanava löytyy osoitteesta twitch.tv/logic. Ensimmäinen virallinen kumppanuuslähetys on No Pressuren ensiesitys 21. heinäkuuta, kello 3.00.