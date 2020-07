Tuleva konsoligeneraatio saa Overcooked-pelit samaan All You Can Eat -pakettiin niputettuina

Overcooked-sarja on saapumassa PlayStation 5:lle sekä Xbox Series X:lle yhtenä kätevänä pakettina.

Overcooked! All You Can Eat yhdistelee samaan pakettiin kaksi ensimmäistä Overcooked-peliä kaiken sisällön kera. Alkuperäisen kentät on remasteroitu jatko-osan pelimoottorille, ja mukaan on heitetty vielä lisäksi ainakin verkkopeli ja alustojen välinen ristiinpeluuominaisuus. Mukana on siis yli 200 hulvattoman sekopäistä kenttää, minkä kruunaa uudet keittiöit, kokit ja kostyymit. Lisätietoja Team17:n tiedotteesta, täältä.

Tarkkaa julkaisupäivää ei vielä kerrottu, mutta eiköhän All You Can Eat rynnistä kauppoihin loppuvuodesta, samaan aikaan konsoleiden kanssa.

Overcooked 2:n kaoottinen keittiöhubailu maittoi myös KonsoliFINin Petri Katajalle, arvostelun voi lukea täältä.