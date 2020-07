NHL 21 myöhästyy perinteisestä syyskuun julkaisuikkunasta poikkeuksellisen alkuvuoden takia, ilmoittaa EA Sports verkkosivuillaan. Kiekko putoaa jäähän vasta lokakuussa, sillä kehitystiimi tarvitsee lisäaikaa Änärin viimeistelyyn.

Samalla EA Sports paljasti, että fokus on edelleen nykyisessä konsolisukupolvessa. Peli on yhteensopiva PlayStation 5:n ja Xbox Series X:n kanssa, mutta se on kehitetty nykykonsoleille.

EA lupaa esitellä uutukaista ja sen uusia ominaisuuksia elokuun lopussa.