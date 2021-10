Lovecraftin maailmaan sijoittuva indie-kauhupeli saapuu piakkoin

Indie-pelintekijä Alessandro Guzzo julkaisee The Alien Cube -luomuksensa 14. lokakuuta.

H. P. Lovecraftin maailmaan sijoittuva, The Land of Pain (1997) -pelin jalanjäljissä kulkeva pelottelu The Alien Cube lonkeroi itsensä Steam- ja Epic Games Store -palveluihin jo ensi viikolla. Valitettavasti tuettuihin alustoihin kuuluu kirjoitushetkellä vain PC.

Silloin tällöin tähtien ollessa oikein, uusia Cthulhu-mytologiaan sijoittuvia pelejä putkahtelee ulos ja tämä on hyvä asia jos mikä, fhtagn!

Esittelyvideon voi vilkaista alta.