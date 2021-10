Oletko aina halunnut pukeutua The Legend of Zeldaan? Nyt se on mahdollista kiitos Nintendon ja BlackMilkin yhteistyön.

Kollaboraation myötä myyntiin on juuri tuotu viitisenkymmentä vaatetta, joiden kuoseissa nähdään The Legend of Zelda -peleistä tuttua kuvamateriaalia.

Ohessa muutama esimerkki, kun taas koko valikoimaa pääsee silmäilemään tämän linkin (klik) kautta.