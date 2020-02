Makaaberia sarjakuvatyyliä VR:lle – Silent Hillin ja Resident Evilin inspiroima Lies Beneath Oculukselle maaliskuussa

Drifter Entertainmentin uusi VR-kauhupeli Lies Beneath julkaistaan Oculus Questilla maaliskuun lopulla.

Gunheartin kehittäjän uusi selviytymiskauhupläjäys Lies Beneath on suunniteltu erityisesti itsenäiselle Oculus Quest -alustalle. Kannettavan laitteiston tekniset rajoitukset eivät latista tämän toiminnallisen yksinpelin tunnelmaa, sillä pelitaide on Gunheartin tapaan hyvin voimallista. Lies Beneath on kuin elävä sarjakuvalehti.

Lies Beneathin tarina sijoittuu Alaskaan, Slumberin kaupunkiin, jossa on tapahtunut jotain arvaamattoman karmeaa. Kotikaupunkiinsa palaavan korkeakouluopiskelija Maen on pelastettava isänsä lisäksi oma mielenterveytensä taistellen sekä kaupunkilaisia että hirviöitä vastaan. Luvassa ei kuitenkaan ole pelkkää räiskintää ja mätkintää, vaan pelaaja pääsee myös ratkomaan pulmia paljastaakseen salattuja totuuksia.

Drifter Entertainmentin taiteellinen johtaja Brian Murphy ja audio-ohjaaja Ken Kato kertovat Lies Beneathin saaneen inspiraatiota muun muassa kauhuklassikoista Silent Hill ja Resident Evil. Äänimaailma ja taide ovat saaneet vaikutteita myös The Walking Deadin kaltaisista zombie-sarjoista ja elokuvista.

Lies Beneath ilmestyy Oculus Questille 31. maaliskuuta ja Oculus Rift S:lle 14. huhtikuuta.