Facebook osti Asgard's Wrathin kehittäjän Sanzaru Gamesin

Facebook on ostanut pelitalo Sanzaru Gamesin liittymään Oculus-peliryhmäänsä sen virtuaalitodellisuusjaoston sisällä.

Yhdysvaltalainen Sanzaru Games on tehnyt virtuaalitodellisuusalusta Oculukselle yhteensä neljä nimikettä, joista ensimmäinen eli Ripcoil julkaistiin vuonna 2016. Sitä seurasivat VR Sports Challenge, Marvel Powers United VR ja Asgard's Wrath. Myyttinen skandinaavinen VR-toimintaroolipeli Asgard's Wrath on haalinut lukuisia positiivisia arvosteluja ja oli ehdolla parhaaksi VR/AR-peliksi Game Awards 2019 -gaalassa. Asgard's Wrath oli ehdolla myös DICE Awards -palkintojen saajaksi.

Facebookin sisältöjohtaja Mike Verdu ylistää Sanzarun työtä blogitekstissään: "He (Sanzaru Games) lähestyvät pelisuunnittelua mielessään kolme tukipylvästä: Upea suunnittelu, kaunis taide (mukaan lukien animaatio ja ääni) ja vahva teknologia."

Sanzaru Games perustettiin Kaliforniassa vuonna 2007. VR-luettelonsa lisäksi se on työskennellyt muun muassa nimikkeiden Sly Cooper: Thieves in Time, Sonic Boom: Shattered Crystal, Sonic Boom: Fire and Ice ja Spyro Reignited Trilogy parissa.