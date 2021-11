Mark Hamillin juontama Thunderful World jyrähtää tänään linjoille tarjoten uutisia tulevista peleistä

Ruotsalaisen Thunderful Games -pelitalon Thunderful World -tapahtuma jyrähtää tänään katsottavaksi.

Digitaalisessa esittelytilaisuudessa on lupa odottaa uusia pelijulkistuksia sekä päivityksiä Thunderfulin sekä heidän kumppaneidensa tulevista nimikkeistä. Mukaan on saatu perin nimekäs juontaja, sillä presentaation seremoniamestarina toimii muun muassa Tähtien Sota -elokuvista tuttu Mark Hamill.

Thunderful Group -kokonaisuus koostuu muun muassa studioista Coatsink, Headup Games, Rising Star Games ja Thunderful Development AB. Potentiaalisia pelejä esityksessä ovat Cursed to Golf, Planet of Lana sekä The Gunk, SteamWorld-pelisarjan työstäjien uusi seikkailu.

Thunderful Worldin voi katsoa Youtuben (videoupotus alla) tai Twitchin kautta tänään alkaen kello 21.