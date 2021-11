Vuoden 2020 parhaat kotimaiset pelit palkitaan The Finnish Game Awards -gaalassa – verkkolähetys käynnistyy kello 18:40

Vuoden parhaat kotimaiset pelit valikoidaan aivan pian käynnistyvässä The Finnish Game Awards -gaalassa.

Neljän eri kategorian ehdokkaiden joukkoon on kelpuutettu vuonna 2020 ilmestyneet nimikkeet. Itse tapahtumaan paikan päälle ei päästetä kaikkia halukkaita, mutta palkintojenjako näytetään toki suorana uutisen loppuun upotetun videoikkunan kautta. Tapahtuman järjestäjinä toimivat Suomen Pelinkehittäjät ry ja Neogames Finland ry.

Alla vielä kategoriat ehdokkaineen:

Best Creative Achievement of the Year 2020:

Iron Danger (Action Squad Studios)

Space Haven (Bugbyte)

Boreal Blade (Frozenbyte)

Noita (Nolla Games)

Big Screen Game of the Year 2020:

Dysmantle (10tons)

Iron Danger (Action Squad Studios)

Space Haven (Bugbyte)

Boreal Blade (Frozenbyte)

Noita (Nolla Games)

Small Screen Game of the Year 2020:

Mr Autofire (Lightheart Entertainment)

Merge Mansion (Metacore Games)

Redecor (Reworks)

Hills of Steel 2 (Superplus Games)

Battle Legion (Traplight)

Finnish Game of the Year 2020: