Ysäriltä tutun Outcastin 1.1-versio on saatavilla ilmaiseksi GOG.comissa rajoitetun ajan

Alun perin vuonna 1999 julkaistu Outcast sai vuonna 2014 päivitetyn version, jonka voi nyt ladata rajoitetun ajan ilmaiseksi GOG.comista.

Outcast 1.1 on ranskalaisen Fresh3D:n tekemä päivitys belgialaisstudio Appealin kulttiklassikkoon, joka on suunniteltu nykypäivän tietokoneita silmälläpitäen. Versio sisältää lukuisia moderneja herkkuja, kuten monisäikeisen vokselirenderöinnin, räätälöidyn käyttöliittymän korkeammille resoluutioille, tuen Xbox-ohjaimelle sekä tietenkin aimo annoksen buginliiskauksia. Eräänlaisena erikoisuutena tuotos hyödyntää myös alkuperäistä lähdekoodia.

Alkuperäiskehittäjä Appeal on työskennellyt sarjan parissa aina näihin päiviin saakka, joskin pelien välissä on ollut melkoinen tauko. PC-käyttäjien yksinoikeudeksi jäänyt Outcast sai uusversion konsoleille vuonna 2017, joka julkaistiin PlayStation 4:lle ja Xbox Onelle nimellä Outcast: Second Contact.

Pelin päähenkilön eli Cutter Sladen tarina jatkuu uusversion kädenlämpöisestä vastaanotosta huolimatta tulevaisuudessa myös jatko-osan merkeissä. Outcast 2: A New Beginningin on määrä jatkaa siitä, mihin edeltäjä jäi. Teokselle ei tosin ole nimetty virallista julkaisupäivää, joten piinkovan "avaruusäijän" paluuta saadaan odotella vielä jonkin aikaa.

